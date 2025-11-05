Dodik: U BiH srušen ustavni poredak, RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje

Beta pre 1 sat

Bivši predsednik Republike Srpske (RS) i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BIH) - kojom je potvrđena presuda protiv njega - srušen ustavni poredak u BiH.

"Ustavni sud je svojom odlukom srušio ustav BiH i RS. Srušili su i Dejtonski sporazum i RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u prostorijama Saveza nezavisnih socijaldmeokrata (SNSD).

Ustavni sud BiH juče je odbio Dodikovu žalbu i potvrdio pravosnažnu presudu Suda BiH, kojom je Dodik osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, a potvrđena je i odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) da se Dodiku oduzme mandat predsednika RS po osnovu pravosnažne sudske odluke.

Dodik je zbog toga rekao da zakone na nivou BiH može da donosi isključivo Parlamentarna skupština BiH, a da sada u BiH, prema tumačenju Ustavnog suda, postoje dva zakonodavca, od kojih je jedan visoki predstavnik.

"Sada kažu da o tome (apelaciji na sudsku presudu) ne može da odlučuje ni Evropski sud za ljudska prava, jer je visoki predstavnik deo sistema Ujedinjenih nacija (UN), Kojih UN?", zapitao se Dodik.

Istakao je da od Ustavnog suda BiH, kojeg je nazvao "inkvizicijskim", nije ni očekivao ništa drugo, dodavši da je Ustavni sud BiH "deo plana napravljenog kako bi se razgradio Dejtonski sporazum i da bi se podjarmila RS, do toga da nestane".

Pomenuo je i predsednika Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana, navodeći da je on bio "ratni predsednik Stranke demokratske akcije (SDA), koja je ubijala Srbe".

Lider SNSD-a je konstatovao je da "ne postoji ustavna BiH, već BiH u slobodnom padu".

"Neka se nose dođavola. BiH nije ni zemlja, ni država, ona je prćija, u kojoj je ugrožena vladavina prava", ocenio je Dodik.

Optužio je Evropsku komisiju da je odluci Ustavnog suda "pružila asistenciju, rekavši da je to vladavina prava i pokušavajući od sudova u BiH naprave apsolutistička mesta".

Ponovivši da je BiH "nemoguća zemlja i da je propala", on je ocenio da Srbi treba "što pre da pobegnu iz nje", jer, kako je naveo, "globalisti žele da u BiH nasele migrante iz evropskih zemalja".

Optužio je bošnjačke političare da su prošle godine želeli rat u BiH, ali da im vlast u RS "to nije dopustila".

Lider SNSD-a je naglasio "da je za RS evropski put BiH završena priča".

Dodik je izneo oštre kritike na račun Evropske unije (EU), navodeći da RS ne želi da ide u EU bez statusa i prava glasa BiH.

Ističući da na globalnom planu dolaze teška vremena, on je rekao da RS "ide dalje i da je to njeno vreme".

"Gledaćete kako je na nivou BiH sve paralizovano. Mi se okrećemo RS, a BiH neka se nosi dođavola. Federacija je za nas inostranstvo i tako će ostati", dodao je, naglasivši da u BiH postoji "ne ruski, već muslimanski maligni uticaj".

Dodik je naveo da u BiH "udruženi muslimani i globalisti, žele da nametnu građanski koncept, jedan čovek jedan glas, rušeći tako Dejtonski sporazum".

Naglasio je da je RS stabilna i bezbedna i da to neće biti biti ugroženo ponašanjem entitetske vlasti.

Dodik je najavio da će se RS u narednom periodu okrenuti privredi, ekonomskom napretku i razvoju, najavivši rast plata i penzija: penzija odmah u januaru, a plata u martu.

"Naša jedina politika u budućem periodu je povećanje standarda", naveo je on, zaključivši da oni koje vode RS "treba da dobiju Nobelovu nagradu za ekonomiju".

(Beta, 05.11.2025)