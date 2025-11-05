CiK: Zaključen centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore u Srpskoj

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH potvrdila je danas centralni birački spisak za prevremene izbore za predsednika Republike Srpske na kojem se nalaze 1.264.364 birača sa pravom glasa.

Centralni birački spisak zaključen je u ponedeljak, 3. novembra, u ponoć. CIK BiH je prevremene izbore za predsednika Republike Srpske raspisala za 23. novembar. Izbori su raspisani nakon što je CiK BiH odlučila da oduzme mandat demokratski izabranom predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao posledicu pravosnažne presude Suda BiH, koja mu je izrečena 'zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita". Dodik je odlukom Suda BiH osuđen na godinu dana zatvora ni šest