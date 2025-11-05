Dodik: U BiH srušen ustavni poredak, RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje

Bivši predsednik Republike Srpske (RS) i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BIH) – kojom je potvrđena presuda protiv njega – srušen ustavni poredak u BiH. “Ustavni sud je svojom odlukom srušio ustav BiH i RS.

Srušili su i Dejtonski sporazum i RS nije odgovorna za svoje dalje postupanje”, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u prostorijama Saveza nezavisnih socijaldmeokrata (SNSD). Ustavni sud BiH juče je odbio Dodikovu žalbu i potvrdio pravosnažnu presudu Suda BiH, kojom je Dodik osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, a potvrđena je i odluka Centralne izborne komisije BiH (CIK) da se Dodiku oduzme mandat predsednika RS po osnovu pravosnažne