Kecmanović prošao u četvrtfinale Atine

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Atini pobedivši italijanskog tenisera Lućana Darderija (4:6, 6:2,6:3).

U meču koji je trajao skoro dva sata Srbin je nakon četiri oduzeta servisa rivalu uspeo da izbori trijumf. Kecmanović će u borbi za polufinale igrati protiv amerićkog tenisera Sebastiana Korde koji je savladao Damira Džumhura u tri seta. Na turniru u Atini nastupa i Novak Đoković,a njihov susret je moguć tek u finalu.