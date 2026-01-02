Penjaroja: Protiv Borca nas čeka čvrst i zahtevan meč

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu protiv Borca u Čačku čeka čvrst i zahtevan meč.

Partizan u utakmici 13. kola Grupe A Partizan u subotu od 20 i 30 gostuje Borcu u Čačku. Biće to drugi ovosezonski duel dva tima, Partizan je u prvom susretu kod kuće pobedio rezultatom 85:74. Partizan ima skor 9-1, a Borac 3-7. "Očekuje nas teška utakmica, posebno zato što je Čačak košarkaški grad. Dvorana je nešto manja nego kod nas, ali atmosfera je odlična za igranje košarke. Čeka nas čvrst i zahtevan meč na koji moramo adekvatno da odgovorimo", rekao je
