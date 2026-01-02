Penjaroja: Očekuje nas teška utakmica, Čačak je košarkaški grad

Partizan u utakmici 13. kola Grupe A Partizan u subotu od 20 i 30 gostuje Borcu u Čačku

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu protiv Borca u Čačku čeka čvrst i zahtevan meč. Partizan u utakmici 13. kola Grupe A Partizan u subotu od 20 i 30 gostuje Borcu u Čačku. Biće to drugi ovosezonski duel dva tima, Partizan je u prvom susretu kod kuće pobedio rezultatom 85:74. Partizan ima skor 9-1, a Borac 3-7. „Očekuje nas teška utakmica, posebno zato što je Čačak košarkaški grad. Dvorana je nešto manja nego kod nas, ali atmosfera