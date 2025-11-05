Studentkinja udarena pesnicom kod Ćacilenda puštena na kućno lečenje

Studentkinja Fakulteta tehničkih nauka (FTN) iz Novog Sada, koju je muškarac iz Ćacilenda prošle noći udario pesnicom u glavu, sada je na kućnom lečenju i prima terapije zbog povreda glave, rekla je njena advokatica Ljljana Borović.

Kako je napomenula, povređena studentkinja je tokom prošle noći gubila svest i povraćala, pa je bila u bolnici, a zatim su tokom dana obavljanja ispitivanja. Lečenje se nastavlja u kućnim uslovima zbog velikih tegoba, a u međuvremenu su se pojavili i problemi sa okom. „Nju je napadač udario pesnicom u glavu zato što ga je snimala dok je mazao ogradu Ćacilenda nekim sredstvom. Sve to se odigralo pred očima policajaca koji nisu reagovali. Hitna pomoć došla je tek