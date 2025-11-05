Mesarović: Zahvaljujući Vučiću i Đinpingu, odnosi Srbije i Kine sve jači

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da Srbija nastavlja intenzivnu saradnju sa kineskim partnerima.

Mesarović, koja je deo delegacije Vlade Srbije u radnoj poseti Šangaju, gde se održava 8. Međunarodni sajam uvoza (China International Import Expo- CIIE), istakla je nakon sastanka premijera Srbije i Kine Đura Macuta i Lija Ćijanga, da su dva premijera razgovarala o strateškim temama za dalji razvoj ove saradnje. Premijeri obe zemlje su se, prema njenim rečima, saglasili da je od velikog značaja pokretanje četiri globalne inicijative, na predlog predsednika Kine Si