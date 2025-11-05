Velika ulaganja u razvoj lokalne zajednice Rekordan budžet opštine Trstenik za ovu godinu (foto)

Budžet opštine Trstenik za ovu godinu iznosi rekordnih 2 milijarde dinara, na šta smo ponosni.

Ovaj rezultat potvrđuje stabilnost lokalnih finansija i opredeljenje Opštinske uprave da kontinuirano ulaže u razvoj zajednice i poboljšanje kvaliteta života građana. - Shodno tome, realizuju se značajniji projekti: Izgradnja novog vrtića koji će omogućiti bolje uslove za boravak i obrazovanje najmlađih, Renoviranje Tehničke škole, čime su poboljšani uslovi za nastavu i stručno obrazovanje, Regulacija Čairskog, radi poboljšanja bezbednosti i zaštite životne sredine