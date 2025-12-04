Selaković napao TOK nakon saslušanja: „To je udružena kriminalna banda koja ruši vlast, pravi cilj im je Vučić“

Ministar kulture Nikola Selaković kazao je večeras da Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) „razara“ ono u srpskom društvu što je legalno i zakonito, i da im je cilj predsednik Srbije Aleksandar Vučić. „Zašto se to radi – iz jasnog zaloga da se oduzme i obesmisli demokratija u Srbiji, da građani ne mogu da odlučuju na izborima, već da se iz potpuno otuđenih centara moći određuje državi i građanima šta smeju da rade i s kim da imaju prijateljstva. Nisam ja cilj,