Vučić: Selakovića ne gone zbog lopovluka, kriminala, korupcije, već zbog politike

Radio sto plus pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vodi politički proces protiv ministra kulture Nikole Selakovića i da su taj postupak pokrenuli “tužioci blokaderi”. “Nikolu Selakovića ne gone zbog lopovluka, kriminala, korupcije, već zbog politike.

Pokrenuli su te predmete u fazi blokadesrkog ludila. Svi iz tog tužilaštva su bili aktivni blokaderi na demonstracijama. Politički aktivizam stavili su ispred prava i pravde”, izjavio predsednik Srbije gostujući na Pinku. Po njegovim rečima, predstavnici vlasti žele da na mestu gde je ruševina (Generalštab) naprave “nešto lepo” i privuku investicije te je zbog toga donet leks specijalis kojim je odluka o statusu kulturnog dobra postala ništava. Selaković je danas
