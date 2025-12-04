Vučić: Selakovića ne gone zbog lopovluka, kriminala, korupcije, već zbog politike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) vodi politički proces protiv ministra kulture Nikole Selakovića i da su taj postupak pokrenuli “tužioci blokaderi”. “Nikolu Selakovića ne gone zbog lopovluka, kriminala, korupcije, već zbog politike.

Pokrenuli su te predmete u fazi blokadesrkog ludila. Svi iz tog tužilaštva su bili aktivni blokaderi na demonstracijama. Politički aktivizam stavili su ispred prava i pravde”, izjavio predsednik Srbije gostujući na Pinku. Po njegovim rečima, predstavnici vlasti žele da na mestu gde je ruševina (Generalštab) naprave “nešto lepo” i privuku investicije te je zbog toga donet leks specijalis kojim je odluka o statusu kulturnog dobra postala ništava. Selaković je danas