Bogdanović napokon dobio priliku da zaigra: Šampion NBA lige rušio Kliperse bez mnogo muke

Mondo pre 42 minuta  |  Tijana Jevtić
Bogdan Bogdanović napokon je zaigrao u dresu Klipersa, ali njegov tim doživeo je poraz od šampiona NBA lige.

Oklahoma je bila bolja 126:107, a kao i uvek zaslužan za pobedu svog tima bio je Šej Gildžes Aleksandar koji je ostvario dabl-dabl učinak. Klipersi su dobro počeli i do kraja prve deonice imali 10 poena prednosti (33:23), ali je onda usledila bolja igra gostuje, taman toliko da do poluvremena obezbede egal (57:56). Naravno, Gildžes Aleksander je dodao gas kad je bilo najpotrebnije, posle poluvremena poveo je tim i u trećoj četvrtini ubacio 18 poena, za tad već
