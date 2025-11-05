Autobusi za pristalice SNS na više lokacija u Novom Sadu, Somboru i Kuli - dovoze ih na večerašnji skup u Ćacilendu (VIDEO)

Pristalice Srpske napredne stranke počele su da se okupljaju na više lokacija u Novom Sadu, Somboru i Kuli pred organizovani odlazak na današnji skup u "Ćacilendu" u Beogradu.

Kako javlja portal Razglas News na Telepu je skup ispred Osnovne škole “Jožef Atila”, a grupe naprednjaka su viđene kod Novosadskog sajma, nedaleko od Železničke stanice, okretnice na Limanu 1, u Futogu od sportske hale, u Veterniku… Nekoliko autobusa kod Novosadskog sajma čeka pristalice SNS-a koji idu za ćacilend. pic.twitter.com/QqlSmYnWQY Prvi autobusi su viđeni na Mišeluku. A post shared by Razglas news (@razglas_news) Kreni-promeni je objavio pristalice kako