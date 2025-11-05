Ćacilend se ispraznio nepunih sat vremena nakon skupa naprednjaka

Nepunih sat vremena nakon završetka skupa u Ćacilendu, ovaj kamp pristalica Aleksandra Vučić, skoro se ispraznio, pokazuju kamere Naxi taksija.

Oko 20,20 časova tu se nalazio značajno manji broj ljudi koji su dovedeni iz ostatka Srbije u Beograd. Naprednjaci su ubrzo posle govora u Ćacilendu otišli ka autobusima, javljaju građani Beograda na društvenim mrežama. Nezavisne procene koliko je ljudi večeras bilo na ulicama i dalje nisu objavljene. Procenu je objavio samo MUP koji poslednjih meseci učestalo smanjuje broj studenata i građana na njihovim protestima, a u isto vreme povećava broj pristalica vlasti.