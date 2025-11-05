Skup pristalica vlasti: Srbi sa KiM dočekani ispred Skupštine, Vučević: Da nikada više ne bude brat na brata

Pristalice vlasti okupili su se danas u 17 časova u šatroskom naselju Ćacilend ispred Skupštine Srbije, gde su dočekali grupu Srba koja nekoliko dana pešači sa Kosova i Metohije.

Grupa Srba, koja osmi dan pešaci od KiM do Novog Sada gde je najavljen skup protiv blokada, stigla je do Beograda. Srbi sa KiM su jutros ka glavnom gradu krenuli iz Lipovice Ibarskom magistralom, a u beogradskom naselju Vidikovac dočekala ih je grupa građana sa posluženjem, uz baklje i srpske zastave, uzvikujući "Kosovo je srce Srbije". Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na organizatore skupa u šatorskom naselju ispred zgrade parlamenta u Beogradu