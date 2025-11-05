Srbi sa Kosova stigli u Beograd, popodne doček ispred Skupštine

NIN pre 46 minuta  |  Tanjug
Srbi sa Kosova stigli u Beograd, popodne doček ispred Skupštine

Pristalice vlasti okupiće se danas od 17 časova u šatroskom naselju Ćacilend ispred Skupštine Srbije, gde će dočekati grupu Srba koja nekoliko dana pešači sa Kosova i Metohije.

Grupa Srba, koja osmi dan pešaci od južne srpske pokrajne do Novog Sada gde je najavljen skup protiv blokada, stigla je do Beograda. Srbi sa KiM su jutros ka glavnom gradu krenuli iz Lipovice Ibarskom magistralom, a u beogradskom naselju Vidikovac dočekala ih je grupa građana sa posluženjem, uz baklje i srpske zastave, uzvikujući "Kosovo je srce Srbije". Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na organizatore skupa u šatorskom naselju ispred zgrade
KRIK objavio bazu istaknutih ćacija: Osobe sa kriminalnim dosijeima iskazuju lojalnost Vučiću i SNS-u

N1 Info pre 43 minuta
N1 Direktno u 20h: A ispred Skupštine...

N1 Info pre 33 minuta
Ko je ko u „ćacilendu“: Istraživanje KRIK-a o posetiocima šatorskog naselja u Pionirskom parku

Nova pre 13 minuta
KRIK objavio bazu istaknutih ćacija: Osobe sa kriminalnim dosijeima iskazuju lojalnost Vučiću i SNS-u

Novi magazin pre 13 minuta
Veličanstven doček za braću s Kosmeta, vijori se more srpskih trobojki: Srbi sa KiM stigli do Petlovog brda dočekani raširenih…

Kurir pre 14 minuta
VEČERAS U 19 ČASOVA na Trgu slobode u Zrenjaninu građani povlače CRVENU LINIJU! CRVENA LINIJA

Volim Zrenjanin pre 1 sat
KRIK pravi bazu osuđivanih lica koja su uočena u Ćacilendu

Danas pre 1 sat
Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoSkupština SrbijeNovi SadTanjugMetohijaKosovo i MetohijaPredsednik SrbijeIbarska magistralabarajevoskup sns

KRIK objavio bazu istaknutih ćacija: Osobe sa kriminalnim dosijeima iskazuju lojalnost Vučiću i SNS-u

N1 Info pre 43 minuta
N1 Direktno u 20h: A ispred Skupštine...

N1 Info pre 33 minuta
Ko je ko u „ćacilendu“: Istraživanje KRIK-a o posetiocima šatorskog naselja u Pionirskom parku

Nova pre 13 minuta
Srbi sa Kosova stigli u Beograd, popodne doček ispred Skupštine

NIN pre 46 minuta
KRIK objavio bazu istaknutih ćacija: Osobe sa kriminalnim dosijeima iskazuju lojalnost Vučiću i SNS-u

Novi magazin pre 13 minuta