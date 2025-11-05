Ana Brnabić: I Mrdić i Hrka da prekinu štrajk glađu

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zahvalila je večeras "braći i sestrama sa Kosova i Metohije, našem narodu na KiM, onima koji su uz svoju Srbiju uvek, a posebno kada je najteže, što su uvek uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kada je lako i kada je teško i kada treba da se bori u međunarodnoj zajednici za istinu i pravdu". „Svi vi mladi ljudi zbog kojih nam je svima čast što nas nazivaju ćacijima, hvala vam za vašu borbu i što ste kao generacija