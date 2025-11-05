Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog odbora EU i Srbije: Pirot domaćin evropskog skupa u decembru

Pirotske vesti pre 27 minuta
Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog odbora EU i Srbije: Pirot domaćin evropskog skupa u decembru

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić izabran je za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije – sastanak ZKO biće održan u Pirotu od 2. do 4. decembra 2025. godine.

Zajednički konsultativni odbor (ZKO) između Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji predstavlja jedno od najvažnijih tela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Ovo telo osnovano je 2014. godine Zaključkom Vlade Republike Srbije sa ciljem da unapredi dijalog i saradnju između lokalnih i regionalnih vlasti Srbije i Evropske unije i pripremi ih za aktivno učešće u radu Komiteta
Otvori na pirotskevesti.rs

Povezane vesti »

Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije

Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije

Plus online pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PirotEvropska UnijaVlada Republike SrbijeSporazum o stabilizaciji i pridruživanjuZa Evropsku SrbijuEU

Regioni, najnovije vesti »

Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije

Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije

Plus online pre 7 minuta
Izgradnja prve faze Severne obilaznice pri kraju: Evo kada bi trebalo da bude puštena u saobraćaj

Izgradnja prve faze Severne obilaznice pri kraju: Evo kada bi trebalo da bude puštena u saobraćaj

InfoKG pre 17 minuta
U Gornjem Milanovcu uručeno 48 ugovora za energetsku sanaciju stambenih objekata

U Gornjem Milanovcu uručeno 48 ugovora za energetsku sanaciju stambenih objekata

Morava info pre 27 minuta
Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog odbora EU i Srbije: Pirot domaćin evropskog skupa u decembru

Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog odbora EU i Srbije: Pirot domaćin evropskog skupa u decembru

Pirotske vesti pre 27 minuta
Voda u Valjevskoj Kamenici ispravna za piće

Voda u Valjevskoj Kamenici ispravna za piće

Patak online pre 37 minuta