Vladan Vasić izabran za kopredsedavajućeg Zajedničkog odbora EU i Srbije: Pirot domaćin evropskog skupa u decembru

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić izabran je za kopredsedavajućeg Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije – sastanak ZKO biće održan u Pirotu od 2. do 4. decembra 2025. godine.

Zajednički konsultativni odbor (ZKO) između Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji predstavlja jedno od najvažnijih tela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Ovo telo osnovano je 2014. godine Zaključkom Vlade Republike Srbije sa ciljem da unapredi dijalog i saradnju između lokalnih i regionalnih vlasti Srbije i Evropske unije i pripremi ih za aktivno učešće u radu Komiteta