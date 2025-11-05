Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Panatinaikos

Nalaze se na drugom mestu na tabeli sa šest pobeda i dva poraza

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Panatinaikosa u devetom kolu Evrolige. Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa šest pobeda i dva poraza, dok je Panatinaikos na sedmoj poziciji sa skorom 5/3. “Imamo puno prostora za trening, i dalje smo u fazi oporavka tima. Priprema su trenutno i fokus na prioritet, a to je Evroliga, sigurno da će naredni period biti korišćen da poneki igrači dobiju odmora, u