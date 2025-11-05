I princ Filip Karađorđević traži da se Ćacilend ukloni iz Pionirskog parka

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
I princ Filip Karađorđević traži da se Ćacilend ukloni iz Pionirskog parka

Princ-naslednik Filip Karađorđević uputio je javni apel državnim vlastima Srbije i gradskim organima Beograda da zaštite dostojanstvo i istorijsku vrednost Pionirskog parka.

Filipova kancelarija je prenela da je on kazao da "kao naslednik dinastije koja je utkana u istoriju srpske državnosti i kulture, osećam moralnu obavezu da se obratim javnosti i pozovem nadležne institucije da zaštite dostojanstvo jednog od najvrednijih prostora naše prestonice, Pionirskog parka, nekadašnjeg Dvorskog parka". Podsetio da je upravo na prostoru današnjeg Pionirskog parka bio prvi srpski dvor koji je 1843. godine podigao knez Aleksandar Karađorđević.
