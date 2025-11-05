Policijski službenici iz Sremske Mitrovice uhapšeni zbog izdavanja viza Kinezima

Radio 021 pre 49 minuta
Policijski službenici iz Sremske Mitrovice uhapšeni zbog izdavanja viza Kinezima

Policijski službenici iz Sremske Mitrovice, V.K, V.Š. i Z.G, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja.

Sumnja se da su oni, kao policijski službenici Policijske uprave Sremska Mitrovica, u periodu od 2023. do 2024. godine, iskoristili svoj službeni položaj tako što su suprotno propisima odobravali boravak i davali saglasnost za izdavanje viza većem broju državljana Kine. Pri tome nisu preduzeli zakonom propisane mere u slučajevima kada su državljani Kine izvršili prekršaje iz Zakona o strancima. Trojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku
