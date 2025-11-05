Policijski službenici iz Sremske Mitrovice uhapšeni zbog izdavanja viza Kinezima

Policijski službenici iz Sremske Mitrovice, V.K, V.Š. i Z.G, uhapšeni su zbog zloupotrebe službenog položaja.

Sumnja se da su oni, kao policijski službenici Policijske uprave Sremska Mitrovica, u periodu od 2023. do 2024. godine, iskoristili svoj službeni položaj tako što su suprotno propisima odobravali boravak i davali saglasnost za izdavanje viza većem broju državljana Kine. Pri tome nisu preduzeli zakonom propisane mere u slučajevima kada su državljani Kine izvršili prekršaje iz Zakona o strancima. Trojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku