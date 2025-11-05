Akademski plenum: Pokrenuti krivični postupak protiv Langure

U saopštenju te akademske mreže navodi se da se na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi kako pristalica Aleksandra Vučića nasrće iza ograde tog naselja i udara jednu studentkinju, bez reakcije policije. “Na jednom od snimaka se čuje kako Janko Langura, visoki funkcioner Srpske napredne Stranke i bivši poslanik, čini krivično delo ‘izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti’, jer je studente iz Novog Pazara nazvao ‘balijama’ a