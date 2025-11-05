Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu – podrška ispred Skupštine, skupovi u više gradova

RTS pre 52 minuta
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu – podrška ispred Skupštine, skupovi u više gradova

Dijana Hrka, čiji je sin stradao u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, nastavlja da štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. Građanima koji je podržavaju pridružili se poslanici Srđan Milivojević i Biljana Đorđević, kao i majke iz organizacije Udruženi roditelji Srbije. Podršku pružilo i pet porodica dece ubijene u "Ribnikaru". Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu. Hrka je apelovala na građane koji je podržavaju da ostanu mirni i dostojanstveni.

Građani koji podržavaju Dijanu Hrku okačili su transparente "Dijana, uz tebe smo svim srcem", "Dijana, kada ti kažeš onda je kraj", "Mirno spavaj svete, nije tvoje dete". Duž ograde koja razdvaja šatore koji su postavljeni od marta ispred Skupštine od raskrsnice i prostora na kojem je šator Dijane Hrke raspoređeno je nekoliko policajaca, javila je reporterka Foneta. Građanima su se jutros pridružili i poslanici Srđan Milivojević i Biljana Đorđević. Majke iz
NišSkupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađuValjevoKraljevoKragujevacDijana Hrka

