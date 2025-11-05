Rusija nastavlja ofanzivu na istoku Ukrajine; Kijev dobija naoružanje i novac sa Zapada

Rat u Ukrajini – 1351. dan. Ukrajinski front i dalje je žarište intenzivnih borbi, dok obe strane istovremeno pojačavaju vojne i diplomatske aktivnosti. Moskva nastavlja ofanzivu u istočnim delovima Ukrajine, a Kijev dobija novu vojnu i finansijsku podršku od zapadnih saveznika, pre svega Nemačke i EU.

Ukrajinski dronovi napali energetsku infrastrukturu u Vladimirskoj oblasti u Rusiji Gubernator Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev saopštio je da su dronovi napali energetsku infrastrukturu u predgrađu Vladimira u Rusiji. "Dronovi su napali energetsku infrastrukturu u predgrađu Vladimira", napisao je Avdejev na Telegramu, preneo je Interfaks. Prema njegovim rečima, stručnjaci rade na licu mesta, a čišćenje terena počeće sa prvim jutarnjim satima. Rusko