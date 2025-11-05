Zohran Mamdani, prvi musliman gradonačelnik Njujorka

BBC News pre 54 minuta | Nada Tavfik - dopisnica iz

Zohran Mamdani novi je gradonačelnik Njujorka, pokazuju rezultati izbora.

Ovaj 34-godišnji političar tako je postao najmlađi gradonačelnik jednog od najvećih američkih gradova u više od 100 godina, kao i prvi musliman i Afroamerikanac (rođen je u Ugandi) na toj funkciji.

Mamdani, koji se predstavlja kao socijalista, osvojio je 50,3 odsto glasova, izveštava CBS.

Mamdani se otvoreno protivi politici američkog predsednika, republikanca Donalda Trampa, koji je uoči izvora pozvao birače da glasaju ne za predstavnika njegove stranke, već za drugog kandidata demokrata Endrua Kuoma.

Trka za gradonačelnika Njujorka vodila se između demokrate Mamdanija, nezavisnog kandidata i bivšeg guvernera Njujorka Endrua Kuoma, i republikanca Kertisa Slive.

Kuomo je već čestitao Mamdaniju.

Prema projekcijama CBS-a, on je osvojio 41,6 odsto glasova.

Sliva je takođe priznao poraz.

Dan ranije, Tramp je pozvao birače da ne glasaju za republikanca Slivu, već za predstavnika Demokratske stranke Kuoma, koji je prošlog leta izgubio na preliminarnim izborima od Mamdanija.

Tramp naziva Mamdanija komunistom i zapretio je da će smanjiti savezno finansiranje grada Njujorka ako pobedi.

„Bez obzira da li vam se lično sviđa Endru Kuomo ili ne, zaista nemate izbora.

„Morate da glasate za njega i da se nadate se da će obaviti fantastičan posao“, objavio je Tramp na njegovoj mreži Istina (Truth Social) uoči izbora.

„On je sposoban za to, Mamdani nije!", dodao je Tramp.

Tokom pobedničkog govora, Mamdani je uglavnom pričao o njegovim vizijama o budućnosti Njujorka, ali je bilo samo pitanje trenutkaa kada će pomenuti najvećeg kritičara.

„Donalde Trampe, pošto znam da gledaš, imam dve reči za tebe: Pojačaj zvuk.“

Na njegove reči, masa je urlala.

Obrativši se direktno Trampu, Mamdani je rekao: „Da bi došao do bilo koga od nas, moraćeš da prođeš kroz sve nas".

Dok je Mamdani govorio o njemu, Tramp je na mreži Istina napisao: „ ... i tako počinje!".

Mamdani je bio relativno nepoznat član Skupštine države Njujork dok njegova kampanja nije dobila na zamahu na internetu i dovela do pobede na preliminarnim izborima.

Brzo i neočekivano je napredovao od malo poznatog poslanika do jedne od najistaknutijih ličnosti u Demokratskoj stranci, izveštava Rojters.

Izbori u Njujorku postali su barometar kako Amerikanci reaguju na turbulentnih devet meseci Trampovog predsedništva, dodaje Rojters.

Gradonačelnik Londona Sadik Kan čestitao je Mamdaniju „istorijsku pobedu".

„Njujorčani su se suočili sa jasnim izborom - između nade i straha - i baš kao što smo videli u Londonu - nada je pobedila", napisao je Kan na društvenim mrežama.

Poput Mamdanija, Kan je posle izbora 2016. postao prvi muslimanski gradonačelnik u istoriji Londona.

Još dva udarca za Trampa i republikance

Televizijske mreže predviđaju da će kandidat Demokratske stranke pobediti na izborima za guvernerske funkcije u Nju Džersiju i Virdžiniji.

Miki Šeril je osvojila više glasova od Trampovog saveznika Džeka Čatarelija.

U Virdžiniji, Abigejl Spanberger, bivša kongresmenka i službenica Cenralne obaveštajne agencije (CIA), takođe je pobedila na izborima za guvernera.

Ona će postati prva guvernerka ove države.

U Virdžiniji se na vlasti smenjuju demokrate i republikanci, što znači da bi ovaj rezultat ishod mogao da bude pokazatelj raspoloženja birača uoči srednjoročnih izbora sledeće godine.

Predvodnik tročlane trke

Piše: Nada Tavfik, dopisnica iz Njujorka (tekst je napisan uoči izbora)

Dok je Zohran Mamdani koračao ulicama Aper Ist Sajda odlazeći na predizborni događaj na kojem je trebalo da pozdravi birače, jedva da je mogao da napravi nekoliko koraka a da ga ne zaustave njegove pristalice.

Dve nasmejane žene delovale su opčinjene njim i rekle su mu da su ga zapratile na Instagramu.

Ovaj milenijalski demokratski kandidat za gradonačelnika im se zahvalio, a potom je pozirao sa još jednim mladićem koji je pripremio telefon za selfi.

Masa novinara okružila je Mamdanija i beležila svaki njegov potez, kao što je bilo istrčavanje na put da bi se rukovao sa taksistom koji je viknuo: „Podržavamo te, čoveče.“

Uz ubedljivu prednost u izbornim anketama, ovaj 34-godišnjak je blizu da uđe u istoriju kao najmlađi gradonačelnik za više od jednog veka i prvi musliman i južnoazijski lider grada.

Budući da pre samo nekoliko meseci nije bio poznata ličnost, malo ko je mogao da predvidi njegov uspon, od hip-hop muzičara i savetnika za stambena pitanja do odbornika u državi Njujork i glavnog favorita za vođenje najvećeg grada u SAD, što je posao koji dolazi sa budžetom od 116 milijardi dolara i strogom pažnjom svetske javnosti.

Preko viralnih videa i susreta sa zajednicama do stvaralaca sadržaja i podkastera, Mamdani je dopreo do razočaranih birača u vreme kad je vera u Demokratsku stranku među njenim vlastitim članovima na najnižim granama u istoriji.

Ali postavlja se pitanje da li on može da ispuni ambiciozna obećanja i kako će se političar bez izvršnog iskustva izboriti sa napadom koji će zasigurno uslediti iz pravca Trampove administracije.

A tu je i komplikovani odnos koji Mamdani ima sa establišmentom vlastite stranke, dok se pretvara u nacionalnog predstavnika levičarskih demokrata.

On samog sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, što praktično znači davanje glasa radnicima, a ne korporacijama.

To je politika Bernija Sandersa i Aleksandrije Okasio-Kortez, sa kojima je Mamdani često delio binu.

Tramp je zapretio da će povući federalne fondove ako Njujork izabere „komunistu“.

Mamdanijev odgovor bio je da je on više kao skandinavski političar, samo mrkije kože.

Reuters Mamdanijevi rivali Endrju Kuomo (levo) i Kurtis Sliva (desno) nisu štedeli na udarcima u borbi sa njim

Njegova pobeda bi bila doživljena kao odbacivanje uobičajene politike od Njujorčana dok se muče sa troškovima života, što je Mamdanijevo političko pitanje broj jedan.

Njegov glavni rival na glasanju u utorak je demokratski guverner Endrju Kuomo, koji učestvuje u trci kao nezavisni kandidat pošto je izgubio od Mamdanija na stranačkim izborima.

Kuomo optužuju Mamdanija za politiku protivnu biznisu koja će ubiti Njujork.

On tvrdi da je pokazao da može da se suprotstavi Trampu, ali Mamdani Kuoma nazivaj predsednikovom marionetom.

Kurtis Sliva, republikanski kandidat, ismeva obojicu.

Tokom poslednje debate, on je rekao: „Zorhane, tvoj rezime bi mogao da stane na koktel salvetu. A Endrju, tvoji neuspesi bi mogli da ispune biblioteku javne škole u Njujorku.“

Zamrzavanje stanarine i besplatni autobusi

Madanijeva poruka bila je laserski usredsređena na pristupačnost cena i kvalitet života.

Obećao je univerzalnu dečju zdravstvenu zaštitu, zamrzavanje stanarina u subvencionisanim stambenim jedinicama, besplatan javni prevoz i prehrambene prodavnice u gradskom vlasništvu.

To je poruka koja je dobro prošla kod Njujorčanima kojima je preko glave preterano visokih cena.

„Podržavam ga zato što sam advokat za stanovanje i vidim koliko troškovi života samo nastavljaju da rastu i rastu“, rekao je za BBC Majls Ešton ispred debate kandidata početkom prošlog meseca.

„Svi želimo grad sa pristupačnim cenama.“

Troškovi Mamdanijeve politike biće pokriveni novim porezima na korporacije i milionere, za koje on insistira da će sakupiti devet milijardi dolara - mada neki, kao što je libertarijanski institut Kejto, kažu da se njegova navedena suma ne uklapa u računicu.

Biće mu potrebna i podrška državnog zakonodavstva i guvernerke Kejti Hočul da bi mogao da sprovede ubiranje novih poreza.

Ona ga je podržala, ali tvrdi da je protiv povećanja poreza na prihod.

Hočul, međutim, želi da sarađuje s njim na postizanju univerzalne zdravstvene zaštite, koje je sa pet milijardi dolara ubedljivo najveće izborno pitanje u njegovoj agendi.

Dok se vozio autobusom M57 Menhetnom da bi promovisao plan za besplatne autobuse, za BBC je rekao zašto je njegov naglasak na pristupačnosti cena pravi pristup u Trampovoj eri.

„Vreme je da shvatimo da, da bismo odbranili demokratiju, ne moramo samo da ustanemo protiv autoritarne administracije.

„Mi takođe moramo da se postaramo da demokratija može da zadovolji materijalne potrebe ljudi iz radničke klase. To je nešto što nismo uspeli da uradimo u Njujorku do sada.“

Među Njujorčanima koji su za BBC rekli da neće glasati za Mamdaniha, dva najveća faktora za tu odluku bila su sumnja da će on moći da finansira vlastite političke planove i njegovo neiskustvo.

Šta misli njujorški poslovni svet

Pošto je Mamdani pobedio na izborima Demokratske stranke u junu, lideri sa Vol Strita nisu bili raspoloženi da proslave tu pobedu.

Neki su čak pretili da će napustiti grad.

Ali od tada je došlo do primetnog zaokreta - raspoloženje je manje panika, a više saradnja.

Izvršni direktor Džej Pi Morgan Čejsa Džejmi Dimon čak je rekao da će ponuditi pomoć ako Mamdani bude bio izabran.

Građevinski investitor Džefri Gural, koji se susreo sa Mamdanijem, kaže da je on suviše neiskusan da bi vodio najveći grad u zemlji.

On misli da će njegov plan za zamrzavanje stanarine naškoditi stanarima i da će njegov porez na bogate oterati kompanije koje zarađuju najviše novca.

Gural, međutim, podržava Mamdanijev plan za univerzalnu dečju zdravstvenu zaštitu, što je pogodnost koju on pruža vlastitom osoblju u njegovom kazinu na severu države.

Getty Images Biznismeni sa Vol Strita isprva su bili rezervisani prema Mamdanijevoj kandidaturi – ali su u međuvremenu počeli da pokazuju znake saradnje

Za promenu tona nakon stranačkih izbora delom je zaslužan koordinisani napor sa Mamdanijeve strane da se susretne sa vlastitim kritičarima.

Aleksis Bitar, samouki dizajner nakita koji je vlastitu firmu pretvorio u globalnu kompaniju, 14. oktobra je ugostio Mamdanija i 40 poslovnih lidera u njegovoj bruklinskoj kući u nizu iz 1850-tih.

Oni su bili mešavina izvršnih direktora i vlasnika kompanija iz finansijskog, modnog i umetničkog sektora.

Više od polovine bili su Jevreji i svi su bili ili na granici podrške ili protiv Mamdanijeve kandidature.

Postavljana su pitanja o poslovanju, njegovom iskustvu u upravljanju i kako će finansirati vlastitu politiku.

„Mislim da je ostavio sjajan utisak“, rekao je Bitar za BBC.

„Ono što je fantastično u vezi s njim je da je izuzetno dobro opremljen da odgovara na pitanja – i čini to veoma posvećeno.“

Izvinjenje policiji

Deo Mamdanijeve interakcije sa njegovim kritičarima činila je njegova spremnost da promeni stav.

Godine 2020, pošto je beli policajac ubio crnca Džordža Flojda u Minesoti, Mamdani je pozvao grad da smanji policijski budžet i nazvao njujoršku policiju „rasističkom“.

Ali u međuvremenu se izvinio za to i kaže da on više ne zastupa te stavove.

Kriminal je prvi problem na listi prioriteta za Hauarda Vulfsona, koji je radio za bivšeg gradonačelnika Majkla Blumberga, a sada je demokratski strateg.

On je bio prisutan na sastanku prošlog meseca između kandidata za gradonačelnika i Blumberga, koji je potrošio 8 miliona dolara tokom stranačke trke da bi ga porazio.

Vulfson je za BBC rekao da će oceniti Mamdanijev rad po tome kako će održavati red u gradu.

Reuters Mamdani se izvinio zato što je ranije nazvao njujoršku policiju „rasističkom“

„Mislim da je sjajno što ima inicijativu u obraćanju drugima i što je angažovan, ali me mnogo više zanima kako će upravljati“, kaže on.

„Javna bezbednost je zaista preduslov za uspeh ili promašaj.“

Mnogi doživljavaju Mamdanijevo obećanje da će tražiti od policijske komesarke Džesike Tiš da ostane kao način da otkloni zabrinutost da će biti mek po pitanju kriminala.

On kaže da će zadržati aktuelni stepen zapošljavanja u njujorškoj policiji i osnovati novo odeljenje za bezbednost zajednice sa timovima za mentalno zdravlje koji će biti slati umesto naoružanih policajaca na nepreteće, psihijatrijske pozive.

Grad podeljen oko Gaze

Jedan stav oko kog je Mamdani ostao čvrst jeste njegova kritika Izraela i doživotna podrška palestinskim pravima.

To predstavlja otklon od establišmenta Demokratske stranke i moglo bi da posluži kao odlučujući faktor za mnoge glasače u gradu sa najvećom jevrejskom populacijom izvan Izraela.

On je izazvao nezadovoljstvo tokom procesa stranačkih izbora kad je odbio da osudi izraz „globalizujte intifadu“.

Ali pošto su mu njujorški Jevreji preneli vlastitu nelagodu, rekavši mu da se osećaju nebezbedno kad to čuju, on je rekao da obeshrabruje druge da ga koriste.

Pismo koje je potpisalo više od 1.100 rabina navelo je Mamdanija u osudi „političke normalizacije“ anti-cionizma.

Jevrejski birači su u anketama uglavnom podeljeni između Mamdanija i Kuomoa.

Bred Lender, gradski kontrolor, iliti šef za finansije, koji se dogovorio sa Mamdanijem na stranačkim izborima Demokratske partije da podrže kandidaturu jedan drugog protiv Kuomoa, kaže da se ovaj dopada mnogim njujorškima Jevrejima i da su oni veoma entuzijastični po pitanju Mamdanija.

On je kandidat za gradonačelnika koji je duboko posvećen očuvanju svačije bezbednosti, nevezano za njihova verska uverenja, rekao je Lender za BBC.

BBC Troškovi stanovanja su krupan problem u Njujorku

Sumaija Čauduri i Farhana Islam iz grupe Muslimani za progres sprovodile su anketu za gradonačelničkog kandidata.

Islam je rekla da, iako su svi uzbuđeni zato što bi on mogao postati prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka, on ne mora da se oslanja na vlastiti identitet radi sticanja podrške.

„Njegovi politički ciljevi govore za sebe i oni su sami za sebe dovoljni da ga učine popularnim.“

Nakon njegove pobede na stranačkim izborima, pojačala se islamofobija sa kojom se suočava Mamdani.

On sada ima policijsko obezbeđenje, a prošlog meseca je jedan Teksašanin uhapšen pod optužbom da mu je upućivao terorističke pretnje.

U jednoj poruci je taj čovek rekao da „muslimanima nije mesto ovde“.

Mamdani je odlučio da održi govor o islamofobiji nakon što se Kuomo nasmejao na komentar radio-voditelja koji je rekao da bi se Mamdani obradovao još jednom napadu kao što je onaj od 11. septembra 2021.

U emotivnom govoru, on je ispričao kako se ranije nadao da će ignorisanjem rasističkih napada i usredsređivanjem na njegovu centralnu poruku moći da postane nešto više od njegove puke veroispovesti.

„Nisam bio u pravu. Nijedna količina preusmeravanja nije dovoljna“, rekao je on.

Budućnost stranke

Ono što bi Mamdaniju moglo da donese pobedu u liberalnom Njujorku možda nije recept za uspeh na nacionalnom nivou.

A demokrate u Kongresu deluju zabrinuto u vezi sa implikacijama njegovog uspona dok su u toku napetosti unutar stranke između umerene i napredne struje.

Vođa senatske manjine Čak Šumer nije podržao Mamdanija, dok ga je njegov kolega vođa manjine u Njujorškom domu Hakim Džefris podržao svega nekoliko sati pre nego što je počelo rano glasanje.

Demokratski stratezi tvrde da je problem koji predstavlja Mamdani za establišment stranke taj da Tramp i republikanci već predstavljaju demokrate, bez obzira na to koliko su umereni, kao socijaliste.

A to je taktika za koju se veruje da je imala izvesnog efekta među kubanskim i venecuelanskim glasačima na izborima 2024.

Reuters Mamdani je često delio binu sa Bernijem Sandersom (levo) i Aleksandrijom Okasio-Kortez (desno)

Džoš Gothajmer, umereni demokratski poslanik iz Nju Džersija, rekao je za Vašington post kako veruje da Mamdani zastupa „ekstremističke stavove“ u suprotnosti sa Demokratskom strankom i da se plaši da će republikanci iskoristiti kandidata kao neku vrstu „bauka“.

Na predizbornom događaju u Aper Ist Sajdu, Mamdani je za BBC rekao kako planira da se izbori sa žestokim kritikama ako pobedi, pozivajući se na energiju koja stoji iza njegove kandidature.

Nema sumnje da će biti otpora, rekao je on, ali masovni pokret koji stoji iza njega će to pregrmeti.

