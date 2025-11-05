Demokrata Zohran Mamdani novi gradonačelnik Njujorka

Demokrata Zohran Mamdani pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka.

Mamdani je osvojio više od 97 prebrojanih glasova, objavio je Gardijan – najmanje 1,03 miliona više nego svi ostali kandidati zajedno, uključujući bišeg guvernera Endrua Kuoma i republikanca Kurtisa Slivu. Kako prenosi BBC, Mamdani je bio relativno nepoznat pre samo nekoliko meseci, a pobedio je uz obećanja da će oporezovati milionere, kako bi se finansirali prošireni socijalni programi. Mamdani se u svom pobedničkom govoru u Bruklinu direktno obratio Trampu,