Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka, prvi musliman i najmlađi lider u poslednjih 100 godina

Naslovi.ai pre 36 minuta
Demokratski socijalista Zohran Mamdani pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, donoseći istorijsku promenu i izazivajući oštre reakcije predsednika Trampa.

Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalista, pobedio je na izborima za gradonačelnika Njujorka, postavši prvi musliman indijskog porekla i najmlađi lider u poslednjih 100 godina. Pobedio je bivšeg guvernera Endrua Kuoma i republikanca Kertisa Slivu, obećavajući da će oporezovati milionere za finansiranje socijalnih programa. Beta N1 Info BBC News

Mamdani je sebe opisao kao "najgoru noćnu moru predsednika Donalda Trampa" i najavio borbu protiv politika koje su omogućile Trampov uspon. Tramp je reagovao pretnjama smanjenja federalnih sredstava za Njujork, nazivajući Mamdanija "komunistom" i upozoravajući na ekonomsku katastrofu. Tramp je takođe prvi put javno optužio demokrate za "ekstremizam" i povezao Mamdanijevu pobedu sa politikom Demokratske stranke u Kongresu. B92 Vesti online Vreme B92

Mamdani je održao pobednički govor u Bruklinu, ističući da je Njujork "svetlost u političkom mraku" i najavio ambiciozne politike pristupačnosti, uključujući povećanje poreza za najbogatijih 1%. Njegova kampanja motivisala je mlade i manjinske birače, a njegova pobeda predstavlja značajan uspeh za progresivno krilo Demokratske stranke. Kurir N1 Info Bloomberg Adria

