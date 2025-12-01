Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Kurir pre 17 minuta  |  Beta
Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju…

Stanovnici Sumatre, indonežanskog ostrva koje su opustišile velike poplave i u kojima je poginulo više od 400 ljudi, kradu flaširanu vodu i hranu da bi opstali u najgroženijim područjima, saopštile su juče vlasti.

Pomoć stiže sporo zbog lošeg vremena, a portparol policije Feri Valintukan je izjavio da je ta služba sinoć primila prijave o provalama u prodavnice i krađi. " Pljačka se dogodila pre nego što je stigla pomoć. (Stanovnici) nisu znali da će pomoć stići i brinuli su se da će umreti od gladi", rekao je on. Na Sumatri je oštećeno oko 3.000 kuća, a interno je raseljeno 290.700 ljudi, dok se 402 osobe vode kao nestale u provincijama Aćeh, Severnoj i Zapadnoj
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

„Molekul": Mlade Ruskinje zavedene jeftinim, a opasnim pilulama za mršavljenje

„Molekul": Mlade Ruskinje zavedene jeftinim, a opasnim pilulama za mršavljenje

BBC News pre 2 sata
U Manili velike demonstracije zbog korupcije i fantomskih radova za sprečavanje poplava

U Manili velike demonstracije zbog korupcije i fantomskih radova za sprečavanje poplava

Radio 021 pre 4 sati
Cikloni i obilne kiše izazvali poplave i klizišta u Indoneziji, Tajlandu i Šri Lanki, više od 700 mrtvih

Cikloni i obilne kiše izazvali poplave i klizišta u Indoneziji, Tajlandu i Šri Lanki, više od 700 mrtvih

Euronews pre 6 sati
(Video) Smrtonosne oluje opustošile Aziju Sumatra pod vodom, kiše izazvale izlivanje reka: Umrlo više od 700 ljudi

(Video) Smrtonosne oluje opustošile Aziju Sumatra pod vodom, kiše izazvale izlivanje reka: Umrlo više od 700 ljudi

Blic pre 9 sati
Smrtonosna oluja opustošila zemlju, 700 mrtvih. Pljuskovi izazvani ciklonima napravili haos (foto)

Smrtonosna oluja opustošila zemlju, 700 mrtvih. Pljuskovi izazvani ciklonima napravili haos (foto)

Alo pre 8 sati
Velika pljačka u Južnoj Koreji: Pjongjangova "Lazarus grupa" odnela 30,4 miliona dolara!

Velika pljačka u Južnoj Koreji: Pjongjangova "Lazarus grupa" odnela 30,4 miliona dolara!

Kurir pre 8 sati
Stradalo više od 700 ljudi u poplavama i olujama

Stradalo više od 700 ljudi u poplavama i olujama

Politika pre 8 sati

Ključne reči

Indonezijapoplavehranapljacka

Svet, najnovije vesti »

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Teška tragedija u Francuskoj: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (video)

Kurir pre 12 minuta
Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju…

Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Kurir pre 17 minuta
Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Desetine hiljada ljudi u Madridu na skupu protiv vlade: Policija nije baš bila nežna prema nekima (video, foto)

Kurir pre 12 minuta
Papa Lav XIV pozvao sve hrišćanske crkve da se okupe u Jerusalimu 2033. godine

Papa Lav XIV pozvao sve hrišćanske crkve da se okupe u Jerusalimu 2033. godine

Politika pre 57 minuta
Maduro tražio od OPEK-a da pomogne u zaustavljanju američke „agresije”

Maduro tražio od OPEK-a da pomogne u zaustavljanju američke „agresije”

Politika pre 1 sat