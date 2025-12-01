Posledice katastrofalnih poplava u Indoneziji: Sumatra u haosu - stotine mrtvih, masovno raseljavanje, stanovnici pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Stanovnici Sumatre, indonežanskog ostrva koje su opustišile velike poplave i u kojima je poginulo više od 400 ljudi, kradu flaširanu vodu i hranu da bi opstali u najgroženijim područjima, saopštile su juče vlasti.

Pomoć stiže sporo zbog lošeg vremena, a portparol policije Feri Valintukan je izjavio da je ta služba sinoć primila prijave o provalama u prodavnice i krađi. " Pljačka se dogodila pre nego što je stigla pomoć. (Stanovnici) nisu znali da će pomoć stići i brinuli su se da će umreti od gladi", rekao je on. Na Sumatri je oštećeno oko 3.000 kuća, a interno je raseljeno 290.700 ljudi, dok se 402 osobe vode kao nestale u provincijama Aćeh, Severnoj i Zapadnoj