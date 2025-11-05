Bačulov pušten pa ponovo uhapšen pod optužbama za nova krivična dela

BEOGRAD - Više javno tužilaštvo u Beogradu saslušalo je Mišu Bačulova i D. C. zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem od 28. do 30. oktobra planirali i dogovarali radnje kojima se "stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela napad na ustavno uređenje".

Miša Bačulov je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, dok je D. C. izneo svoju odbranu. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 stav 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 308. KZ. Posle saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Bačulovu odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, ali je pušten na