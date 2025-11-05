Macut u Šangaju: Cilj Srbije da što bolje prezentuje svoje privrednike na sajmu CIIE 2025

ŠANGAJ - Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas na svečanoj ceremoniji otvaranja Osmog Međunarodnog sajma uvoza (China International Import Expo - CIIE) u Šangaju da će Srbija predstaviti konkretne projekte, institucije i kompanije u cilju što boljeg prezentovanja svojih privrednih i investicionih potencijala, uz fokus na promociji prehrambenih proizvoda, koji su prisutni na kineskom tržištu.

On je istakao da Srbija na ovom Sajmu učestvuje kao prijatelj i pouzdan partner. Macut je istakao da mu je posebno zadovoljstvo i čast da pozdravi sve u ime Republike Srbije, koja, kao stalni učesnik Kineskog međunarodnog uvoznog sajma, potvrđuje želju za daljim jačanjem čeličnog prijateljstva sa Narodnom Republikom Kinom. "Ovim putem još jednom iskazuje se spremnost za nastavak jačanja našeg strateškog partnerstva i produbljivanje saradnje, u skladu sa visokim