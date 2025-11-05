Milojević: U krizi smo, sada je vreme da se ponovo pokažemo na terenu

BEOGRAD - U krizi smo, sada je vreme da se ponovo pokažemo na terenu, igrači jedva čekaju da meč počne, izjavio je danas trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči meča sa Lilom u Ligi Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Lil u četvrtom kolu Lige Evrope. "Ne bežim od toga da li je utakmica došla u teškom trenutku, mi ne možemo da bežimo od toga. U krizi smo, ali smo dosta o tome pričali. Na meni kao treneru je najveća odgovornost, na mom stručnom štabu, ali i na igračima. Ispričali smo se iskreno, vreme je da delujemo", rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Beogradu. "Nemamo drugi izlaz,
