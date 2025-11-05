Srednji kurs dinara za evro 117,2334 dinara

RTV pre 30 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,2334 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti slabiji za 0,1 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je niži za 0,3 odsto i iznosi 102,1019 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 5,3 odsto, a od početka godine za 10,1 odsto.
