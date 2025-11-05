UŽIVO: Spektakularan gol Lazara Samardžića u 90. za 1:0!

U našem blogu uživo pratili smo preostale mečeve 4. kola UEFA Lige šampiona.

Konačni rezultati mečeva od 21 čas: Ajaks - Galatasaraj 0:3, Benfika - Bajer Leverkuzen 0:1, Klub Briž - Barselona 3:3, Inter Milano - Kairat Almati 2:1, Mančester Siti - Borusija Dortmund 4:1, Olimpik Marsej - Atalanta 0:1 i Njukasl - Atletik Bilbao 2:0. Konačni rezultati mečeva od 21 čas: Ajaks – Galatasaraj 0:3, Benfika – Bajer Leverkuzen 0:1, Klub Briž – Barselona 3:3, Inter Milano – Kairat Almati 2:1, Mančester Siti – Borusija Dortmund 4:1, Olimpik Marsej –