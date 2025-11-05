Zvezda dočekuje PAO - kraj jedne serije ili nastavak druge?

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Zvezda dočekuje PAO - kraj jedne serije ili nastavak druge?

Večeras od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Panatinaikos u okviru 9. kola Evrolige.

Domaćin je u sjajnoj seriji od šest vezanih pobeda, dok gosti iz Atine dolaze sa skorom 5–3 i dosta problema u sastavu, ali je potrebno napomenuti da aktuelni šampion Evrolige ima čak sedam uzastopnih pobeda protiv Zvezde. Posle burnog početka sezone, dolazak Saše Obradovića promenio je sliku beogradskih Crveno-belih. Uz energiju na terenu i punu halu na tribinama, Zvezda je pronašla pobednički ritam i sada deluje kao jedan od najozbiljnijih timova u takmičenju.
Ključne reči

Crvena ZvezdaPanatinaikosEvroligaAtinaSaša Obradović

