Srpske kompanije od danas do subote na Međunarodnom sajmu privrede u Tirani

Kompanije iz Srbije predstaviće se na nacionalnom štandu Srbije na Međunarodnom opštem privrednom sajmu "Tirana International Fair 2025", koji se održava u prestonici Albanije od danas do 8. novembra 2025. godine, u organizaciji Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije (RAS), objavila je danas PKS.

Ove godine Srbiju predstavlja 13 kompanija iz različitih oblasti privrede, industrije, prehrambene industrije, poljoprivrede, građevinarstva i usluga. Svoj proizvodni, uslužni program i izvozni potencijal, na nacionalnom štandu površine 150 kvadratnih metara, predstaviće Tehnogama Šimanovci, Specijalna bolnica Merkur, BEAM EUROPE, PIP NOVI SAD, JOMPAKES, KOLOID, Akvapan inženjering, H&S Fruits, Proleter, PRO-TERMO, Destilerija Zekić, Tehnomarket, Perdomo i INM.