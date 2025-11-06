Pravoslavni vernici danas slave velikog mučenika Važno je do ponoći uraditi jednu stvar!

Sveti mučenik Areta postao je simbol pravednog vladara i vođe koji ostaje uz svoj narod i u najtežim trenucima

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Areta. On je bio upravitelj grada Negran, mesta u kome su, prema predanju, živeli skoro isključivo hrišćani u južnoj Arbiji. Veliko stradanje građana Negrana počelo je kada je Dunan, vladar te zemlje i opaki gonitelj hrišćana opkolio grad i zahtevao da se svi odreknu Isusa. Prema legendi, građani su na ovo odgovorili zatvorivši gradske zidine, te je Dunan dugo i bezuspešno napadao i pokušavao da