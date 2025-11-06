VIDEO: 2026 Honda XL750 Transalp

VIDEO: 2026 Honda XL750 Transalp
Njegov motor od 755 kubika sa 90 KS i 75 Nm pruža impresivne performanse, dok ga prefinjeno vešanje i napredna elektronika čine idealnim i za gradske vožnje i za istraživanje na duge staze. Ovaj ažurirani model ima redizajnirani LED prednji deo, aerodinamičniji oklop i nadograđeni TFT ekran sa potpunom konekcijom sa pametnim telefonima putem Honda RoudSinca. Ostaje lagan i okretan, što ga čini jednim od najpraktičnijih avanturističkih motocikala za sve vozače.
