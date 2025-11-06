Ubio 10 pacijenata da bi smanjio posao, osuđen na doživotnu robiju

BBC News pre 1 sat | Tobi Vilson

Medicinski tehničar palijativne nege u Nemačkoj osuđen je na doživotni zatvor pošto je proglašen krivim za ubistvo 10 pacijenata i pokušaj ubistva još 27 ljudi.

Tužioci su tvrdili da je muškarac, čije ime nije objavljeno, ubrizgavao starijim pacijentima lekove protiv bolova ili sedative kako bi smanjio obim posla tokom noćnih smena.

Zločine je počinio između decembra 2023. i maja 2024. godine u bolnici u Virselenu, u zapadnoj Nemačkoj.

Istražitelji ispituju i nekoliko drugih sumnjivih slučajeva tokom njegove karijere.

Neimenovani muškarac je bio zaposlen u bolnici u Virselenu od 2020. godine, nakon što je završio obuku za medicinskog tehničara 2007., objavila je agencija Frans pres.

Na suđenju u Ahenu, tužioci su rekli da je iskazivao manjak empatije prema pacijentima kojima je bio potreban viši nivo nege i optužili su ga da se igrao „gospodara života i smrti".

Sudu je rečeno da je pacijentima ubrizgavao velike doze morfijuma i midazolama, mišićnog relaksanta, u nastojanju da smanji obim posla tokom noćnih smena.

Uhapšen je 2024. godine.

Prilikom izricanja doživotne kazne zatvora, sud je obrazložio da zločini koje je počinio nose „posebnu težinu krivice".

Stoga mu neće biti omogućeno da prevremeno bude pušten na slobodu posle odsluženih 15 godina zatvora.

Osuđeni ima pravo na žalbu.

Tužioci su za AFP rekli da se sprovode ekshumacije kako bi se identifikovale druge moguće, a to bi značilo i novo suđenje.

Ovo nije prvi ovakav slučaj u novijoj istoriji Nemačke.

Bivši član medicinskog osoblja Nils Hegel osuđen je 2019. godine na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva 85 pacijenata u dve bolnice na severu Nemačke.

Sud je utvrdio da je davao smrtonosne doze lekova za srce ljudima o kojima je brinuo između 1999. i 2005. godine.

Smatra se najvećim masovnim ubicom u novijoj istoriji Nemačke.

