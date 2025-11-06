Brnabić: Opozicija neće glasati za izmene Zakona o biračkom spisku jer bi izgubila alibi za poraze
Beta pre 24 minuta
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je danas rekla da opozicija neće glasati za izmene Zakona o jedinstvenom biračkom, kako ne bi izgubili alibi za izborne poraze.
Brnabić, koja je i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke, je za televiziju Pink kazala i da opozicija, iz istog razloga, ne želi da budu primenjene preporuke Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).
Dodala je i da su, dok je obrazlagala predlog o izmeni Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, u skupštinskoj sali bila samo tri opoziciona poslanika.
Odbacila je njihove stavove o biračkom spisku uključujući i one o "fantomskim biračima".
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o osam zakonskih predloga uključujući i o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.
(Beta, 06.11.2025)