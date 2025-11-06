Vlada usvojila budžet za 2026. godinu – deficit tri odsto, privredni rast tri odsto

Bloomberg Adria pre 2 sata  |  Marijana Avakumović
Vlada usvojila budžet za 2026. godinu – deficit tri odsto, privredni rast tri odsto

Budžetom za 2026. godinu planiran je deficit od tri odsto, s prihodima od 2.414 milijardi i rashodima od 2.751 milijardu dinara.

Sudeći prema Predlogu budžeta, koji je Vlada Srbije u četvrtak usvojila, deluje da će situacija sa NIS-om biti razrešena jer se ne planira smanjenje prihoda od akciza na naftne derivate. Očekuje se da prihod od akciza na naftne derivate bude 244 milijarde dinara, što je za 7,9 odsto više nego u budžetu za 2025. godinu. Mada je Siniša Mali, ministar finansija, gostujući na RTS-u napomenuo da je u budžetu ostavljena fleksibilnost za reagovanje kako bi se sačuvala
