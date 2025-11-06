Vlada usvojila Predlog budžeta za 2026. godinu: Predviđena stopa rasta tri odsto, fiskalni deficit tri osto BDP-a

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu za narednu godinu kojim je predviđena stopa privrednog rasta od tri odsto, kao i fiskalni deficit budžeta od tri odsto BDP-a.

Predviđeni ukupni prihodi i primanja su 2414,4 milijardi dinara, odnosno za 2,9 odsto viši u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu, navodi se u saopštenju vlade. Predlog zakona o budžetu predviđa skromniju projekciju stope rasta u odnosu na prošlu godinu, što govori o dodatnoj opreznosti u odnosu na prethodni period, rekao je za Euronews Srbija profesor Ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković. Mijušković je ocenio da je to opravdan