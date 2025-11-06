Ana Brnabić se raspravlja sa opozicijom oko biračkog spiska

Deo opozicionih poslanika Skupštine Srbije danas je izneo niz primedbi na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, uključujući i o Komisiji za reviziju spiska, a vlast ih je odbacila.

Poslanik Zeleno levog fronta (ZLF) Radomir Lazović je kazao da ZLF neće podržati taj zakon jer, kako tvrdi, neće omogućiti reviziju biračkog spiska“, te za to optužio vlast. Lazović je rekao i da, po tom zakonu, sankcije za one koji su zaduženi za reviziju biračkog spiska su minmalne, te da može u nedogled da bude blokiran rad Komisije. Prema njegovim rečima, opozicija bi „trebalo da veruje“ onima koji su manipulisali biračkim spiskom da će sada da izvrše njegovu