Forbs: Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza?

Srbijavoz je prethodnog vikenda obustavio saobraćaj zbog pretnji da su postavljene eksplozivne naprave.

Normalizacija je krenula tek u ponedeljak uveče, a trajala je i tokom utorka. To nije prvi takav slučaj ove godine. Identična stvar se desila i 14. marta i 27 juna. I svaki put su šine bile u tišini nekoliko dana. Povod je sva tri puta bila najava podmetnutih bombi. A valjda je samo slučajnost da su nepoznati glasovi bombama pretili baš uoči velikih skupova u Beogradu i Novom Sada, na koje deo građana Srbije mogao da se uputi i prugom, piše Forbs. Srbijavoz može