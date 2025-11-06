"Srbijavoz" objavio kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticale na poslovanje: "Manji prihodi"

Radio 021 pre 2 sata  |  Forbes Srbija
"Srbijavoz" objavio kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticale na poslovanje: "Manji prihodi"

Srbijavoz je prethodnog vikenda obustavio saobraćaj zbog navodnih pretnji da su postavljene eksplozivne naprave. Normalizacija je krenula tek u ponedeljak uveče, a trajala je i tokom utorka.

To nije prvi takav slučaj ove godine. Identična stvar se desila i 14. marta i 27 juna. Povod je sva tri puta bila najava podmetnutih bombi. A valjda je samo slučajnost da su nepoznati glasovi bombama pretili baš uoči velikih skupova u Beogradu i Novom Sada, na koje deo građana Srbije mogao da se uputi i prugom, piše Forbes Srbija. Srbijavoz može samo da žali zbog tako loše koincidencije i pretpostavlja da li bi im bilansi bili bolji da su tih najmanje devet dana
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

OTKRIVAMO Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza

OTKRIVAMO Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza

Forbes pre 34 minuta
Forbs: Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza?

Forbs: Kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticali na rezultate Srbijavoza?

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTrajalTrayal

Ekonomija, najnovije vesti »

Od 1. januara Beograđanima poskupljuje porez: Pogledajte u kojoj ste kategoriji i koliko ćete plaćati

Od 1. januara Beograđanima poskupljuje porez: Pogledajte u kojoj ste kategoriji i koliko ćete plaćati

Kurir pre 9 minuta
Kako da uštedite struju dok perete veš? Ovu caku mnogi ne znaju, a znatno može umanjiti mesečni račun

Kako da uštedite struju dok perete veš? Ovu caku mnogi ne znaju, a znatno može umanjiti mesečni račun

Kurir pre 9 minuta
Lutrija na kojoj srećni pobednik dobija – grobno mesto

Lutrija na kojoj srećni pobednik dobija – grobno mesto

Biznis i finansije pre 3 minuta
Represent Communications – Ljudi, ideje i malo AI magije

Represent Communications – Ljudi, ideje i malo AI magije

BizLife pre 3 minuta
Mali: Vraćamo se na staze ubrzanog rasta i razvoja

Mali: Vraćamo se na staze ubrzanog rasta i razvoja

N1 Info pre 3 minuta