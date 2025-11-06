"Srbijavoz" objavio kako su pad nadstrešnice i dojave o bombama uticale na poslovanje: "Manji prihodi"

Srbijavoz je prethodnog vikenda obustavio saobraćaj zbog navodnih pretnji da su postavljene eksplozivne naprave. Normalizacija je krenula tek u ponedeljak uveče, a trajala je i tokom utorka.

To nije prvi takav slučaj ove godine. Identična stvar se desila i 14. marta i 27 juna. Povod je sva tri puta bila najava podmetnutih bombi. A valjda je samo slučajnost da su nepoznati glasovi bombama pretili baš uoči velikih skupova u Beogradu i Novom Sada, na koje deo građana Srbije mogao da se uputi i prugom, piše Forbes Srbija. Srbijavoz može samo da žali zbog tako loše koincidencije i pretpostavlja da li bi im bilansi bili bolji da su tih najmanje devet dana