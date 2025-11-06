UŽIVO Peti dan štrajka glađu Dijane Hrke, stotine srednjoškolaca je podržavaju ispred Skupštine (FOTO, VIDEO)

Danas pre 17 minuta  |  Danas Online, N1
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, peti dan štrajkuje glađu u šatoru na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, u blizini Skupštine Srbije.

Podršku joj pružaju brojni građani, kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima Srbije. Nasuprot njenog šatora, u kampu između Pionirskog parka i republičkog parlamenta su pristalice vlasti, koji povremeno puštaju glasnu muziku. Hrku su danas podržali mnogi učenici srednjih škola u Beogradu, koji su odlučili da do kraja nedelje bojkotuju nastavu. 18.20 Tokom protesta podrške Dijani Hrki na Đačkom trgu u Kragujevcu u ponedeljak veče lokalni zborovi su organizovali
