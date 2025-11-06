Žena iz BiH napala nožem policajca u PS Savski venac: Tražila da "policija ide u Ćacilend"

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko 4.00 sata 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V.

V. koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu. Osumnjičena je hospitalizovana na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju, saopštilo je to tužilaštvo. Sumnja se da je oko 4.00 časa M. A. došla do ulaza PS Savski venac