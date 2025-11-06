Žena iz BiH napala nožem policajca u PS Savski venac: Tražila da "policija ide u Ćacilend"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Žena iz BiH napala nožem policajca u PS Savski venac: Tražila da "policija ide u Ćacilend"

Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko 4.00 sata 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da liši života policijskog službenika V.

V. koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu. Osumnjičena je hospitalizovana na Vojno-medicinskoj akademiji radi operacije, nakon čega će joj biti određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pokušaju, saopštilo je to tužilaštvo. Sumnja se da je oko 4.00 časa M. A. došla do ulaza PS Savski venac
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac zbog ubistva žene u Pečenjevcu

Uhapšen muškarac zbog ubistva žene u Pečenjevcu

RTV pre 9 minuta
Leskovačka policija uhapsila muškarca koji je ubio svoju suprugu i njeno telo sakrio u zamrzivač

Leskovačka policija uhapsila muškarca koji je ubio svoju suprugu i njeno telo sakrio u zamrzivač

Radio 021 pre 3 minuta
Ovo je Merima (24) koja je napala policajca zbog ćacilenda: Došla iz BiH pre mesec dana, jutros ušetala u stanicu sa nožem…

Ovo je Merima (24) koja je napala policajca zbog ćacilenda: Došla iz BiH pre mesec dana, jutros ušetala u stanicu sa nožem! Morao da puca kako bi spasao život

Kurir pre 3 minuta
Ovo je osumnjičena za napad policajca u Beogradu: Evo šta je dovelo do incidenta

Ovo je osumnjičena za napad policajca u Beogradu: Evo šta je dovelo do incidenta

Mondo pre 3 minuta
Uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je u selu kod Leskovca ubio ženu i stavio je u zamrzivač

Uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je u selu kod Leskovca ubio ženu i stavio je u zamrzivač

N1 Info pre 17 minuta
Tužilaštvo u Beogradu: Ranjena devojka koja je nožem napala policajaca u Savskoj ulici

Tužilaštvo u Beogradu: Ranjena devojka koja je nožem napala policajaca u Savskoj ulici

Beta pre 29 minuta
Policija uhapsila ubicu iz Pečenjevca

Policija uhapsila ubicu iz Pečenjevca

Jug press pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaTužilaštvoPolicijabeogradPolicajacpucnjava

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac zbog ubistva žene u Pečenjevcu

Uhapšen muškarac zbog ubistva žene u Pečenjevcu

RTV pre 9 minuta
Pojačana kontrola saobraćaja: Presretači i radari na ulicama najvećih gradova Srbije

Pojačana kontrola saobraćaja: Presretači i radari na ulicama najvećih gradova Srbije

OK radio pre 8 minuta
Leskovačka policija uhapsila muškarca koji je ubio svoju suprugu i njeno telo sakrio u zamrzivač

Leskovačka policija uhapsila muškarca koji je ubio svoju suprugu i njeno telo sakrio u zamrzivač

Radio 021 pre 3 minuta
Ovo je Merima (24) koja je napala policajca zbog ćacilenda: Došla iz BiH pre mesec dana, jutros ušetala u stanicu sa nožem…

Ovo je Merima (24) koja je napala policajca zbog ćacilenda: Došla iz BiH pre mesec dana, jutros ušetala u stanicu sa nožem! Morao da puca kako bi spasao život

Kurir pre 3 minuta
Ovo je osumnjičena za napad policajca u Beogradu: Evo šta je dovelo do incidenta

Ovo je osumnjičena za napad policajca u Beogradu: Evo šta je dovelo do incidenta

Mondo pre 3 minuta