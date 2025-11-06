Milikić kaže da je podneo prijavu protiv NN lica koje preti njegovoj deci. Čekamo epilog, jer MUP to sa lakoćom otkriva

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, izjavio je da je podneo prijavu protiv vlasnika izvesne TikTok stranice (koju nije imenovao) i NN autora jednog komentara u kome su targetirana njegova deca.

On je objavio na zvaničnoj Fejsbuk stranici gradonačelnika, da se na TikTok mreži, kako je naveo „na profilu jedne grupacije“, ispod njihove objave od 15. avgusta nalazi komentar NN lica: “Deca su mu već na targetu samo polako, on nam nije bitan, ali ćemo ga pogoditi gde ga najviše bude bolelo.” Iako nije naznačio kome je podneo prijavu, kako bismo sami proverili status prijave, s obzirom na to da Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u okviru MUP-a