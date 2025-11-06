Milikić kaže da je podneo prijavu protiv NN lica koje preti njegovoj deci. Čekamo epilog, jer MUP to sa lakoćom otkriva

Ist media pre 1 sat
Milikić kaže da je podneo prijavu protiv NN lica koje preti njegovoj deci. Čekamo epilog, jer MUP to sa lakoćom otkriva

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, izjavio je da je podneo prijavu protiv vlasnika izvesne TikTok stranice (koju nije imenovao) i NN autora jednog komentara u kome su targetirana njegova deca.

On je objavio na zvaničnoj Fejsbuk stranici gradonačelnika, da se na TikTok mreži, kako je naveo „na profilu jedne grupacije“, ispod njihove objave od 15. avgusta nalazi komentar NN lica: “Deca su mu već na targetu samo polako, on nam nije bitan, ali ćemo ga pogoditi gde ga najviše bude bolelo.” Iako nije naznačio kome je podneo prijavu, kako bismo sami proverili status prijave, s obzirom na to da Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u okviru MUP-a
Otvori na istmedia.rs

Povezane vesti »

Milikić kaže da je podneo prijavu protiv NN lica koji preti njegovoj deci. Čekamo epilog, jer MUP to sa lakoćom otkriva

Milikić kaže da je podneo prijavu protiv NN lica koji preti njegovoj deci. Čekamo epilog, jer MUP to sa lakoćom otkriva

Ist media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BorFacebookMUPFejsbukTikTok

Regioni, najnovije vesti »

Sinoć u Kraljevu održan jedan od najmasovinijih protesta

Sinoć u Kraljevu održan jedan od najmasovinijih protesta

Glas Šumadije pre 32 minuta
U toku zamena dotrajalih kontejnera za ambalažni otpad u centru grada (FOTO)

U toku zamena dotrajalih kontejnera za ambalažni otpad u centru grada (FOTO)

InfoKG pre 32 minuta
Studijska poseta IBC -a AREA Science Park-u u Trstu

Studijska poseta IBC -a AREA Science Park-u u Trstu

Zoom UE pre 17 minuta
Rome trpali u poseban autobus za Ćacilend

Rome trpali u poseban autobus za Ćacilend

Bujanovačke pre 21 minuta
Učenici Srednje stručne škole obeležili Svetski dan romskog jezika

Učenici Srednje stručne škole obeležili Svetski dan romskog jezika

Pirotske vesti pre 1 minut