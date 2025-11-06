Google Street View stigao u Bosnu i hercegovinu: Snimljeno više od 30.000 kilometara od Sarajeva, Banje Luke, Mostara, Trebinja, Tuzle

Bosna i Hercegovina od danas je službeno dio globalne Google Street View zajednice, čime je omogućeno virtuelno istraživanje najljepših destinacija i prirodnih ljepota naše zemlje.

Ovaj inovativni alat pruža građanima, turistima i svim zainteresovanim stranama jedinstvenu priliku da istraže najvažnije lokalitete, znamenitosti i atrakcije putem digitalnih platformi. Tokom prezentacije održane u Sarajevu u prisustvu medija i predstavnika turističkih organizacija, direktor operacija Google Maps-a Armin Hamidović izrazio je zadovoljstvo što je projekat na kojem rade već dugo vremena konačno pokrenut u BiH. „Srećni smo što danas pokrećemo