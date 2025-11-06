Simeone u ozbiljnom problemu! Važan igrač Atletika doživeo težu povredu kolena

Kurir pre 24 minuta
Simeone u ozbiljnom problemu! Važan igrač Atletika doživeo težu povredu kolena

Fudbaler Atletiko Madrida Robin le Norman povredio je levo koleno u utakmici protiv Union Sen Žiloaza u Ligi šampiona, saopštio je danas njegov klub.

Atletiko Madrid saopštio je da se radi o težoj povredi levog kolena, ali da nisu oštećeni ni ligamenti ni meniskus. Le Norman se povredio tokom sinoćnje utakmice kada se sudario sa protivničkim igračem Ademom Zorganeom, posle 20 minuta igre u Madridu. Njemu je ukazana pomoć na terenu, ali je morao da napusti igru. Atletiko nije naveo koliko će 28-godišnji bek odsustvovati sa terena. Beta
