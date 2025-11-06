Tramp ublažio ton u pogledu federalne pomoći Njujorku: Sada da vidimo kako će komunista proći, pomoći ćemo im malo

Kurir pre 26 minuta  |  CNN
Tramp ublažio ton u pogledu federalne pomoći Njujorku: Sada da vidimo kako će komunista proći, pomoći ćemo im malo

Donald Tramp ublažio je ton u pogledu buduće federalne podrške Njujorku posle ubedljive izborne pobede Zohrana Mamanija, sugerišući da je otvoren da pruži pomoć Njujorku pošto je prethodno pretio smanjenjem finansiranja, prenosi CNN.

Tramp je ponovio ocene da su, kako je naveo, koministički, marksistički socijalisti i globalisti imali svoju šansu, ali da su "doneli samo katastrofu", ali je naveo da će pomoći Njujorku jer želi da taj grad bude uspešan. "Sada da vidimo kako će komunista proći u Njujorku. Videćemo kako će se to završiti. I pomoći ćemo im. Pomoći ćemo im. Želimo da Njujork bude uspešan. Pomoći ćemo im malo, možda", rekao je Tramp tokom govora na ekonomskoj konferenciji u Majamiju.
